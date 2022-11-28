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ЗСУ пошкодили міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку, - Генштаб

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 18:49
ЗСУ пошкодили міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку, - Генштаб Фото: українські військові пошкодили міст у селі Старобогданівка Запорізької області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який використовували окупанти для доставки озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ пошкодили міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку, - Генштаб

Раніше ми писали, що в окупованому Мелітополі 24 листопада прогриміло три потужні вибухи. Ймовірно, потрапило в аеродром.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Веселе під Мелітополем було ліквідовано військову базу росіян.

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