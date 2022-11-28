ЗСУ пошкодили міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який використовували окупанти для доставки озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що в окупованому Мелітополі 24 листопада прогриміло три потужні вибухи. Ймовірно, потрапило в аеродром.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Веселе під Мелітополем було ліквідовано військову базу росіян.

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