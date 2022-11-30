ВСУ нанесли удар по позициям россиян под Мелитополем, - Федоров

В поселке Мирное Мелитопольского района ВСУ нанесли удар по позициям россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ", - сказал он.
Федоров отметил, что взрывы были слышны в Мелитополе, в 30 км от Мирного. Информация о вражеских потерях уточняется.
Напомним, что украинские военные повредили железнодорожный мост под Мелитополем , по которому оккупанты возили технику.
Также сообщалось, что россияне готовят полномасштабную мобилизацию мужчин в армию РФ на оккупированной территории Запорожской области.
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