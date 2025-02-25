ЗСУ завдали удару по позиціях та техніці росіян на Покровському напрямку

Воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил продовжують ефективно виконувати бойові завдання на ділянках фронту, знищуючи російських загарбників.

Особливу роль у бойових операціях відіграють оператори FPV-дронів, які працюють на Покровському напрямку.

У полі зору високоточних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) на Покровському напрямку перебувають усі об'єкти противника.

Ураження позицій ворога, техніки, живої сили, транспорту та укриттів є невід’ємною частиною оперативних дій наших військ.

Завдяки українським захисникам, здійснюється точне і ефективне знищення ворожої техніки та живої сили, що значно ослаблює бойову здатність російських підрозділів.