ЗСУ завдали удару по позиціях та техніці росіян на Покровському напрямку

ЗСУ завдали точних ударів по позиціях та техніці російських загарбників на Покровському напрямку. Ворожі укриття та транспорт зазнали значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Воїни Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил продовжують ефективно виконувати бойові завдання на ділянках фронту, знищуючи російських загарбників.
Особливу роль у бойових операціях відіграють оператори FPV-дронів, які працюють на Покровському напрямку.
У полі зору високоточних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) на Покровському напрямку перебувають усі об'єкти противника.
Ураження позицій ворога, техніки, живої сили, транспорту та укриттів є невід’ємною частиною оперативних дій наших військ.
Завдяки українським захисникам, здійснюється точне і ефективне знищення ворожої техніки та живої сили, що значно ослаблює бойову здатність російських підрозділів.
Збройні сили України на Донеччині успішно знищили ворожі укриття та зупинили спроби окупантів провести штурм.
Артилеристи завдали потужного удару по укриттям противника, значно ослабивши його позиції. Прикордонники комендатури вогневої підтримки застосували реактивну систему залпового вогню для знищення укриттів і нейтралізації спроб ворога організувати штурмові дії.