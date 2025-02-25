ВСУ нанесли удар по позициям и технике россиян на Покровском направлении

ВСУ нанесли точные удары по позициям и технике российских захватчиков на Покровском направлении. Вражеские укрытия и транспорт понесли значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил продолжают эффективно выполнять боевые задачи на участках фронта, уничтожая российских захватчиков.
Особую роль в боевых операциях играют операторы FPV-дронов, которые работают на Покровском направлении.
В поле зрения высокоточных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) на Покровском направлении находятся все объекты противника.
Поражение позиций врага, техники, живой силы, транспорта и укрытий является неотъемлемой частью оперативных действий наших войск.
Благодаря украинским защитникам, осуществляется точное и эффективное уничтожение вражеской техники и живой силы, что значительно ослабляет боевую способность российских подразделений.
Вооруженные силы Украины в Донецкой области успешно уничтожили вражеские укрытия и остановили попытки оккупантов провести штурм.
Артиллеристы нанесли мощный удар по укрытиям противника, значительно ослабив его позиции. Пограничники комендатуры огневой поддержки применили реактивную систему залпового огня для уничтожения укрытий и нейтрализации попыток врага организовать штурмовые действия.