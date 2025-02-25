ВСУ нанесли удар по позициям и технике россиян на Покровском направлении

Воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил продолжают эффективно выполнять боевые задачи на участках фронта, уничтожая российских захватчиков.

Особую роль в боевых операциях играют операторы FPV-дронов, которые работают на Покровском направлении.

В поле зрения высокоточных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) на Покровском направлении находятся все объекты противника.

Поражение позиций врага, техники, живой силы, транспорта и укрытий является неотъемлемой частью оперативных действий наших войск.

Благодаря украинским защитникам, осуществляется точное и эффективное уничтожение вражеской техники и живой силы, что значительно ослабляет боевую способность российских подразделений.