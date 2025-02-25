RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ВСУ нанесли удар по позициям и технике россиян на Покровском направлении

Фото: ВСУ атаковали позиции и технику россиян (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ нанесли точные удары по позициям и технике российских захватчиков на Покровском направлении. Вражеские укрытия и транспорт понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил продолжают эффективно выполнять боевые задачи на участках фронта, уничтожая российских захватчиков.

Особую роль в боевых операциях играют операторы FPV-дронов, которые работают на Покровском направлении.

В поле зрения высокоточных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) на Покровском направлении находятся все объекты противника.

Поражение позиций врага, техники, живой силы, транспорта и укрытий является неотъемлемой частью оперативных действий наших войск.

Благодаря украинским защитникам, осуществляется точное и эффективное уничтожение вражеской техники и живой силы, что значительно ослабляет боевую способность российских подразделений.

Бои за Донецкую область

Вооруженные силы Украины в Донецкой области успешно уничтожили вражеские укрытия и остановили попытки оккупантов провести штурм.

Артиллеристы нанесли мощный удар по укрытиям противника, значительно ослабив его позиции. Пограничники комендатуры огневой поддержки применили реактивную систему залпового огня для уничтожения укрытий и нейтрализации попыток врага организовать штурмовые действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПокровскВооруженные силы УкраиныВойна в Украине