ЗСУ завдали ударів по установках ЗРК "Бук" засобом за 500 доларів (відео)

Українські військові знищили пускову установку зенітно-ракетного комплексу середньої дальності "Бук-М3". Це було зроблено завдяки засобу за 500 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сил безпілотних систем ЗС України.
Як розповіли у СБС, на ворожу зброю з безпілотника було скинуто боєприпас вартістю 500 доларів. Там зазначили, що цей приклад вкотре демонструє ефективність сучасних технологій, адже вартість "Бука" у повній комплектації оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів.
"Дякуємо іншим підрозділам Сил оборони за чітку взаємодію та координацію дій. Досягаємо результату завдяки чіткому плануванню та використанню сучасних безпілотних систем", - сказано у повідомленні.
Водночас портал Defense Express зазначає, що Збройні сили за останні три дні завдали нищівні удари по двох установках ЗРК "Бук-М3". Одну було знищено, а іншу пошкоджено.
Там звернули увагу на те, що українська тактика атаки безпілотниками чудово показала себе у співвідношенні ціни. Адже боєприпас за 500 доларів може з легкістю знищувати найновішу російську систему ППО вартістю у мільйони доларів.
Варто також нагадати, що раніше українські військові вистежували "Бук" в основному за допомогою HIMARS. Однак атака дронів свідчить про те, що такі ж ефективні результати можливо досягти і за допомогою дешевших засобів.
Сьогодні стало відомо, що Сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3". Крім того, ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2" окупантів у Луганській області.
Зокрема, у ніч на 25 жовтня підрозділи СБС разом з іншими складовими Сил оборони виявили та ліквідували засоби протиповітряної оборони противника - вони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.