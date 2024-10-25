ЗСУ завдали ударів по установках ЗРК "Бук" засобом за 500 доларів (відео)

Як розповіли у СБС, на ворожу зброю з безпілотника було скинуто боєприпас вартістю 500 доларів. Там зазначили, що цей приклад вкотре демонструє ефективність сучасних технологій, адже вартість "Бука" у повній комплектації оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів.

"Дякуємо іншим підрозділам Сил оборони за чітку взаємодію та координацію дій. Досягаємо результату завдяки чіткому плануванню та використанню сучасних безпілотних систем", - сказано у повідомленні.

Водночас портал Defense Express зазначає, що Збройні сили за останні три дні завдали нищівні удари по двох установках ЗРК "Бук-М3". Одну було знищено, а іншу пошкоджено.

Там звернули увагу на те, що українська тактика атаки безпілотниками чудово показала себе у співвідношенні ціни. Адже боєприпас за 500 доларів може з легкістю знищувати найновішу російську систему ППО вартістю у мільйони доларів.

Варто також нагадати, що раніше українські військові вистежували "Бук" в основному за допомогою HIMARS. Однак атака дронів свідчить про те, що такі ж ефективні результати можливо досягти і за допомогою дешевших засобів.