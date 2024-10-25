ВСУ нанесли удары по установкам ЗРК "Бук" средством за 500 долларов (видео)

Как рассказали в СБС, на вражеское оружие из беспилотника был сброшен боеприпас стоимостью 500 долларов. Там отметили, что этот пример демонстрирует эффективность современных технологий, ведь стоимость "Бука" в полной комплектации оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

"Спасибо другим подразделениям Сил обороны за четкое взаимодействие и координацию действий. Достигаем результата благодаря четкому планированию и использованию современных беспилотных систем", - говорится в сообщении.

В то же время портал Defense Express отмечает, что Вооруженные силы за последние три дня нанесли сокрушительные удары по двум установкам ЗРК "Бук-М3". Одна была уничтожена, а другая повреждена.

Там обратили внимание, что украинская тактика атаки беспилотниками прекрасно показала себя в соотношении цены. Ведь боеприпас за 500 долларов может легко уничтожать новейшую российскую систему ПВО стоимостью в миллионы долларов.

Следует также напомнить, что ранее украинские военные выслеживали "Бук" в основном с помощью HIMARS. Однако атака дронов свидетельствует о том, что такие же эффективные результаты можно достичь и с помощью более дешевых средств.