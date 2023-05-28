UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Бердянську: не менше п'яти "прильотів"

Фото: ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Бердянську (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові завдали ударів по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Зафіксовано щонайменше п'ять "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бердянської міської військової адміністрації в Telegram.

"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", - йдеться у повідомленні.

При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.

Бердянськ

27 лютого 2022 року на початку повномасштабного вторгнення РФ війська країни-агресора увійшли до Бердянська. Після цього жителі міста вийшли на протест проти російської окупації.

У Бердянську російська окупаційна адміністрація створила фейкову "нову владу" з двірників і вантажників. Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства в місті не перейшов на бік окупантів.

Російські загарбники використовують місто як військову базу, при цьому через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Вибухи у Бердянську

Вдень 27 травня в мережі з'явилася інформація про потужний "приліт" у Бердянську. Пізніше її підтвердили у міській військовій адміністрації.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після вибухів у Бердянську велика кількість російських солдатів вже не зможе воювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськЗапорожская областьВійна Росії проти України