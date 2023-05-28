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Вибухи у Бердянську: мер Мелітополя заявив про суттєві втрати в лавах РФ

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Неділя 28 травня 2023 10:54
Вибухи у Бердянську: мер Мелітополя заявив про суттєві втрати в лавах РФ Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика кількість російських солдатів вже не зможе воювати після вчорашніх вибухів у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Міський голова підтвердив інформацію про те, що вибухи у Бердянську пролунали на базі відпочинку "Хімік", на якій була "величезна концентрація" живої сили та техніки росіян.

Федоров нагадав, що після вибухів місцеві жителі почали оприлюднювати фото зруйнованої бази відпочинку.

"Ми розуміємо, що досить значна кількість рашистів більше ніколи не зможе воювати проти наших Збройних сил України", - зазначив мер.

Він додав, що ворог зазнає втрат на Запорізькому напрямі щодня. Але, незважаючи на таку ситуацію, росіяни продовжують перекидати нове гарматне м'ясо в регіон.

Варто зауважити, що Бердянськ знаходиться приблизно за 100 кілометрів від лінії фронту.

Вибухи у Бердянську: мер Мелітополя заявив про суттєві втрати в лавах РФ Фото: Бердянськ на карті (натисніть, щоб збільшити)

Вибухи у Бердянську

Нагадаємо, вчора, 27 травня, вдень у мережі з'явилася інформація про потужний "приліт" у Бердянську. Пізніше її підтвердили у міській військовій адміністрації.

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