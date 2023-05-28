RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске: не меньше пяти "прилетов"

Фото: ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные нанесли удары по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске. Зафиксировано по меньшей мере пять "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бердянской городской военной администрации в Telegram.

"Еще минимум пять попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность", - говорится в сообщении.

При этом официальные власти города призвали дождаться подробностей и официальное подтверждение от Генштаба.

Бердянск

27 февраля 2022 года в начале полномасштабного вторжения РФ войска страны-агрессора вошли в Бердянск. После этого жители города вышли на протест против российской оккупации.

В Бердянске российская оккупационная администрация создала фейковую "новую власть" из дворников и грузчиков. Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия в городе не перешел на сторону оккупантов.

Российские захватчики используют город как военную базу, при этом через порт Бердянска вывозят краденое украинское зерно.

Взрывы в Бердянске

Днем 27 мая в сети появилась информация о мощном "прилете" в Бердянске. Позже ее подтвердили в городской военной администрации.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после взрывов в Бердянске большое количество российских солдат уже не сможет воевать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскЗапорожская областьВойна России против Украины