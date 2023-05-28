ВСУ нанесли удары по позициям россиян в Бердянске: не меньше пяти "прилетов"

"Еще минимум пять попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность", - говорится в сообщении.

При этом официальные власти города призвали дождаться подробностей и официальное подтверждение от Генштаба.

Бердянск

27 февраля 2022 года в начале полномасштабного вторжения РФ войска страны-агрессора вошли в Бердянск. После этого жители города вышли на протест против российской оккупации.

В Бердянске российская оккупационная администрация создала фейковую "новую власть" из дворников и грузчиков. Ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия в городе не перешел на сторону оккупантов.

Российские захватчики используют город как военную базу, при этом через порт Бердянска вывозят краденое украинское зерно.

Взрывы в Бердянске

Днем 27 мая в сети появилась информация о мощном "прилете" в Бердянске. Позже ее подтвердили в городской военной администрации.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после взрывов в Бердянске большое количество российских солдат уже не сможет воевать.