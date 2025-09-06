ЗСУ завдали нищівного удару: за добу ліквідовано 960 загарбників і 39 артсистем

Російські окупанти продовжують активний наступ на фронті, проте зазнають значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.
Лише за минулу добу Силам оборони України вдалося знищити 960 російських загарбників. Таким чином, від початку повномасштабної війни загальні втрати ворога склали вже 1 087 180 осіб.
Крім того, на полі бою було знищено десятки одиниць різної ворожої техніки. Лише за минулу добу було знищено 2 танки та 39 артилерійські системи.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
Таким чином, українські захисники продовжують ефективно стримувати ворога та завдавати йому серйозних втрат у живій силі та техніці, незважаючи на постійний тиск на фронті.
За даними минулого зведення Генштабу, втрати ворога за добу складали 810 солдатів.
При цьому на фронті російські окупанти атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському. Там сили оборони стримують натиск і відбили вже 19 атак противника, однак сім бойових зіткнень тривають.
Речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов каже, що російських військових на Покровському напрямку удвічі більше, ніж мешканців міста до війни - 110 тисяч осіб проти 60 тисяч