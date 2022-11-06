ЗСУ завдали кількох влучних ударів по росіянам у Херсонській області, - Генштаб

Бійці Збройних сил України обстріляли позиції росіян у Херсонській області. Зокрема, удару було завдано по будівлі, де знаходилося багато окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За даними українського військового командування, ЗСУ вдарили по будівлі у Каховці, де перебували до 200 військовослужбовців супротивника. Наслідки обстрілу росіяни намагаються приховати, у місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.

Також у Генштабі додають, що українські військові знищили велику колону техніки у районі села Раденськ. Втрати ворога ще уточнюються.