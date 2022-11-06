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ВСУ нанесли несколько метких ударов по россиянам в Херсонской области, - Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ нанесли несколько метких ударов по россиянам в Херсонской области (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли позиции россиян в Херсонской области. В частности, удар был нанесен по зданию, где находилось много оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, ВСУ ударили по зданию в Каховке, где находились до 200 военнослужащих противника. Последствия обстрела россияне пытаются скрыть, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.

Также в Генштабе добавляют, что украинские военные уничтожили большую колонну техники в районе села Раденск. Потери врага еще уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что 6 ноября около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света из-за теракта оккупантов.

Также мы писали, что абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы "подготовке ВСУ массированного обстрела".

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против Украины