ВСУ нанесли несколько метких ударов по россиянам в Херсонской области, - Генштаб

Бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли позиции россиян в Херсонской области. В частности, удар был нанесен по зданию, где находилось много оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

По данным украинского военного командования, ВСУ ударили по зданию в Каховке, где находились до 200 военнослужащих противника. Последствия обстрела россияне пытаются скрыть, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.

Также в Генштабе добавляют, что украинские военные уничтожили большую колонну техники в районе села Раденск. Потери врага еще уточняются.