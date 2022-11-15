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ЗСУ завдали атаки в районі Кремінної, ворог вимушений відходити вглиб міста, - Генштаб

Фото: ЗСУ завдали атаки в районі Кремінної, ворог вимушений відходити вглиб міста (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося удару в районі населеного пункту Кремінна (Луганська область). Внаслідок цього ворог був вимушений відійти вглиб міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Генштаб, особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

Нагадаємо, що російські окупанти хочуть розпочати евакуацію мешканців трьох міст Луганської області через складну гуманітарну ситуацію в регіоні.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляє, що у Луганській області є дві найважчі ділянки фронту. Мова йде про Кремінський та Сватівський напрямки.

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