UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ залишили росіян частково без зв'язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку (відео)

Фото: зв'язок частково перебили ЗСУ росіянам на Сватівсько-Куп’янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Армія дронів частково залишила росіян без зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92 ОМБр виявили систему супутникового зв’язку окупантів - 2 Антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Тепер це в минулому", - розповів він.

За словами Федорова, влучний постріл Mavic, який придбали за кошти UNITED24, - і ворожі супутники перетворилися на купку мотлоху.

Ситуація на фронті

Українські військові звільнили село Сторожеве у Донецькій області у понеділок, 12 червня. Воно розташоване у Волноваському районі, на лінії з раніше трьома звільненими Благодатним, Нескучним та Макарівкою.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують вести контрнаступні дії на заході Запорізької області. У ніч з 9 на 10 червня українські військові досягли успіхів і у цьому районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні