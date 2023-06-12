ЗСУ залишили росіян частково без зв'язку на Сватівсько-Куп’янському напрямку (відео)

"Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92 ОМБр виявили систему супутникового зв’язку окупантів - 2 Антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Тепер це в минулому", - розповів він.

За словами Федорова, влучний постріл Mavic, який придбали за кошти UNITED24, - і ворожі супутники перетворилися на купку мотлоху.

Ситуація на фронті

Українські військові звільнили село Сторожеве у Донецькій області у понеділок, 12 червня. Воно розташоване у Волноваському районі, на лінії з раніше трьома звільненими Благодатним, Нескучним та Макарівкою.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують вести контрнаступні дії на заході Запорізької області. У ніч з 9 на 10 червня українські військові досягли успіхів і у цьому районі.