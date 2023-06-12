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ВСУ оставили россиян частично без связи на Сватовско-Купянском направлении (видео)

Фото: связь частично перебили ВСУ россиянам на Сватовско-Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Во время разведки бойцы ударной роты БПЛА 92 ОМБр обнаружили систему спутниковой связи оккупантов -2 Антенны VSAT. Они позволяли россиянам оперативно обмениваться информацией. Теперь это в прошлом", - рассказал он.

По словам Федорова, точный выстрел Mavic, который приобрели за средства UNITED24, - и вражеские спутники превратились в кучу хлама.

Ситуация на фронте

Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области в понедельник, 12 июня. Оно расположено в Волновахском районе, на линии с ранее тремя освобожденными Благодатным, Нескучным и Макаровкой.

По данным Института изучения войны, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия на западе Запорожской области. В ночь с 9 на 10 июня украинские военные добились успехов и в этом районе.

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Война в Украине