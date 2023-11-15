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ЗСУ закріпилися на лівому березі в Херсонській області, - ISW

Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українські війська закріпилися на східному (лівому) березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Зазначимо, що в останні тижні все частіше повідомляється про бойові дії та просування ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як писали експерти Інституту вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті, російському військовому командуванню, швидше за все, буде важко перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що продовжуються, на лівому березі Херсонщини.

На думку експерта, бійці ЗСУ на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра збивають російських загарбників з пантелику. На Таврійському напрямку українські військові у певній кількості перемістилися на лівий берег, але йдуть не в лоб, а вздовж річки. Таким чином вони ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ.

В Інституті вивчення війни також раніше повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

Додамо, що на думку британської розвідки, вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області стане здатність військових до інтенсивного використання артилерії.

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Херсонська областьВійна Росії проти України