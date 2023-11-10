Військам РФ буде важко направити підкріплення до Херсонської області: в ISW назвали причину

Російському військовому командуванню, швидше за все, буде важко перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що продовжуються, на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку експертів, це пов'язано з дефіцитом боєздатних підрозділів та необхідністю одночасно проводити оборонні операції у Запорізькій області. За даними російських блогерів, українські сили 9 листопада встановили контроль над новими позиціями у Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) та провели штурми російських позицій на південь та південний захід від населеного пункту.

Повідомляється, що ЗСУ також атакували Піщанівку (13 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро) та Підстепове (17 км на схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), і намагаються зайняти позиції між Підстеповим та Козачими Таборами (23 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

На думку аналітиків, російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами під час перекидання частин з інших ділянок фронту. Передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ чи інших з'єднань та частин ВДВ із Запорізької області, ймовірно, призведе до зриву російських оборонних операцій. Будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, швидше за все, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції на фронті.

Ключові висновки ISW :

Останніми днями російські війська, ймовірно, розпочали спроби локальних наступальних операцій на Бахмутському напрямку.

Російські війська продовжили наступальні дії в районі Кремінної та Бахмута, на авдіївському напрямку, а також у районі Куп'янська.

Російська влада, схоже, все більше покладається на ПВК для захисту внутрішньої енергетичної інфраструктури від ударів дронів.

Повідомляється, що окупаційна влада продовжувала зусилля щодо мілітаризації української молоді.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

В останні тижні все частіше повідомляється про бойові дії та просування ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

На думку експерта, українські бійці на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра збивають російських загарбників з пантелику. На Таврійському напрямку українські військові у певній кількості перемістилися на лівий берег, але йдуть не в лоб, а вздовж річки. Таким чином вони ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ.

В Інституті вивчення війни раніше повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

На думку британської розвідки, вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області стане здатність військових до інтенсивного використання артилерії.