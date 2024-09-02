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ЗСУ закінчили зачистку лінії на північ від Суджі в Курській області, - DeepState

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 11:09
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ЗСУ закінчили зачистку лінії на північ від Суджі в Курській області, - DeepState Фото: ілюстративне фото (Віалій Носач, РБК-Ураїна)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України зачистили від російських солдат район населених пунктів Мала Локня та Погребки. Лінія знаходиться на північ від Суджі в Курській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт DeepState.

"Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня - Погребки", - йдеться в повідомленні.

Проєкт наводить актуальну мапу станом 1 вересня.

ЗСУ закінчили зачистку лінії на північ від Суджі в Курській області, - DeepState

Операція ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон захопили близько 600 російських військових.

Сирський також повідомив, що операція ЗСУ у Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

Джерело РБК-Україна у військово-політичному керівництві повідомило, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня. Однак їхнє завдання - зробити це будь-що, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі.

Заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Росія може зробити спробу контрнаступу в Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.

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