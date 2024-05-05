У ЗСУ заінтригували заявою про мис Чауда у Криму, звідки росіяни запускають "Шахеди"

Мис Чауда є одним з місць, звідки росіяни запускають "Шахеди" по Україні. У ЗСУ заінтригували заявою про те, чи може Україна вдарити по Чауді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

На питання про те, чи має Україна засоби для того, щоб дістати до мису Чауда в Криму, речник сказав: "Це секретна інформація".

Як пояснив Євлаш, росіяни мають декілька місць запусків "Шахедів". Це Курська та Бєлгородська області, а також мис Чауда в Криму. При цьому окупанти чергують місця пусків, щоб заплутати українську протиповітряну оборону.

"Вони (дрони, - ред.) можуть міняти маршрути всередині країни. Наприклад, зустрітися, потім розділитися, потім, наприклад, облетіти якесь місто і намагатися заходити на ціль. Тобто вони ("Шахеди", - ред.) програмовані, росіяни, які запускають ці дрони, аналізують маршрути та продумують нові якісь ділянки, де вони ще не запускали, чи аналізують попередню якусь інформацію для того, щоб застосовувати ці дрони у подальшому", - сказав речник.

скриншот google.com/maps

Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустили по Україні 24 "Шахеди". Пуски були з мису Чауда та Курської області РФ. ППО працювала у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. ЗСУ збили 23 "Шахеди".