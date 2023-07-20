ЗСУ захоплюють нові позиції та змушують РФ відступати: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення контрнаступальний операцій відразу на кількох напрямках. ЗСУ змусили російські сили відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW не спостерігала візуального підтвердження цих заяв.

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Вночі 20 липня, російські війська завдали комбінованої атаки по Україні із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. Вибухи лунали в Миколаєві, Одесі та області і в Сумах.

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