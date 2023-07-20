ВСУ захватывают новые позиции и заставляют РФ отступать: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение контрнаступательных операций сразу на нескольких направлениях. ВСУ заставили российские силы отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW не наблюдала визуального подтверждения этих заявлений.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Ночью 20 июля, российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. Взрывы раздавались в Николаеве, Одессе и области и в Сумах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.