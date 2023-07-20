Війська РФ вночі вдарили по Миколаєву: виникла пожежа у житловому будинку, є поранені

Російські війська завдали удару по центру Миколаєва сьогодні вночі, 20 липня. Після обстрілу у місті виникла пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Російські вдарили по центру міста. Горить гараж та 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали", - йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА.

Кім також додав, що в результаті обстрілу поранення отримали семеро людей, серед них троє дітей віком менше року, трьох та 16 років.

Мер міста Олександр Сенкевич зазначив, що на одній із адрес від вибуху утровилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

"Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять", - додав він.

Кількість поранених зросла

Віталій Кім повідомив, що кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва збільшилась до 9 чоловік, серед яких 4 дорослих та 5 дітей.

Внаслідок обстрілу є загиблі

Віталій Кім повідомив, що внаслідок російського удару у Миколаєві також є загиблі.

В результаті нічної атаки пошкоджено 5 житлових будинків

"Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення", - зазначив мер міста.

Нічна атака на Україну 20 липня

Російські війська завдали комбінованої нічної атаки по Україні 20 липня із застосуванням крилатих ракет, а також дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що кілька серій вибухів було чути в Одесі, Одеській області, а також у Миколаївській області та Сумах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ запустили крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку. Повідомляється про, як мінімум, дві серії пусків.

Крім того, російська армія 19 липня масово атакувала Україну ракетами та дронами. Найбільші руйнування внаслідок російської атаки зазнали Одеса та область. Люди отримали травми, а також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.