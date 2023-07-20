ВСУ захватывают новые позиции и заставляют РФ отступать: карты боев ISW
Украинские войска продолжают ведение контрнаступательных операций сразу на нескольких направлениях. ВСУ заставили российские силы отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении. Источники из РФ утверждали о продвижении россиян, однако ISW не наблюдала визуального подтверждения этих заявлений.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы продолжают удерживаться на Купянском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 18 июля сообщила, что наступление россиян на этом направлении оказалось безуспешным, а инициативой обладают украинские силы.
Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска неоднократно пытались продвинуться в направлении Сватово-Кременная и постоянно атаковали украинские позиции в Белогоровке, чтобы создать новую линию обороны для защиты Лисичанска. Он отметил, что ситуация в направлении Сватово-Кременная стабилизировалась.
Российский источник утверждал, что силы РФ добились успехов вблизи Кармазиновки (12 км юго-западнее Сватового), но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.
Российский "военкор" утверждал, что ВСУ атаковали российские силы северо-западнее Нововодяного (17 км юго-западнее Сватового).
Бои в Донецкой области
19 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута, на отдельных участках преуспели. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Андреевки.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы продолжали наступательные действия к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки.
Российские "военкоры" утверждали 18 и 19 июля, что украинские войска незначительно продвинулись в районе Клещиевки и освободили новые позиции на господствующих высотах на западной окраине населенного пункта.
Российские войска 19 июля провели ограниченные контратаки в районе Бахмута и не добились подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута).
Российский "военкор" утверждал, что российские войска безуспешно контратаковали в направлении Миньковки, Григорьевки, Берховки и Ивановского.
Сообщается, что 19 июля украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия вдоль фронта Авдеевка-Донецк и добились успехов. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы также проводили атаки вблизи Каменки и Куртиной Балки.
Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что российские войска якобы незначительно продвигались северо-западнее Марьинки. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Невельского, Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки.
Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень сообщил, что российские десантно-штурмовые отряды "Шторм-Z" провели безуспешные наступательные действия между Александровкой (26 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинкой. Российский военкор утверждал, что российские силы безуспешно атаковали украинские опорные пункты под Авдеевкой.
"Южная ось"
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвигались в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что украинские войска продвигались к северу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска преуспели на направлениях Большая Новоселка-Старомайорское и установили контроль над новыми неопределенными посадками.
Спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские десантники совершили значительное количество наступательных действий в направлении Большого Новоселка-Старомайрского. Он отметил , что российские войска теряют огненное управление в этом районе и что это вектор украинского продвижения на Бердянск.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 18 июля, что украинские силы также преуспели на линии Большая Новоселка-Урожайное.
В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ровно, Новодаровки и к северу от Приютного.
Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неопределенном районе в направлении Мелитополя. Маляр заявила, что украинские войска добились успеха на линии Малая Токмачка-Новопокровка.
Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что украинская артиллерия поразила российские военные склады в Бурчаке (42 км юго-западнее Орехова).
Российские источники продолжают распространять кадры, указывающие на то, что украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Ночью 20 июля, российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. Взрывы раздавались в Николаеве, Одессе и области и в Сумах.
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