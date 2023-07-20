ВСУ захватывают новые позиции и заставляют РФ отступать: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение контрнаступательных операций сразу на нескольких направлениях. ВСУ заставили российские силы отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении. Источники из РФ утверждали о продвижении россиян, однако ISW не наблюдала визуального подтверждения этих заявлений.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы продолжают удерживаться на Купянском направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 18 июля сообщила, что наступление россиян на этом направлении оказалось безуспешным, а инициативой обладают украинские силы.

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска неоднократно пытались продвинуться в направлении Сватово-Кременная и постоянно атаковали украинские позиции в Белогоровке, чтобы создать новую линию обороны для защиты Лисичанска. Он отметил, что ситуация в направлении Сватово-Кременная стабилизировалась.

Российский источник утверждал, что силы РФ добились успехов вблизи Кармазиновки (12 км юго-западнее Сватового), но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ атаковали российские силы северо-западнее Нововодяного (17 км юго-западнее Сватового).





Бои в Донецкой области

19 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северном и южном флангах Бахмута, на отдельных участках преуспели. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Андреевки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы продолжали наступательные действия к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Василовки.

Российские "военкоры" утверждали 18 и 19 июля, что украинские войска незначительно продвинулись в районе Клещиевки и освободили новые позиции на господствующих высотах на западной окраине населенного пункта.

Российские войска 19 июля провели ограниченные контратаки в районе Бахмута и не добились подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута).

Российский "военкор" утверждал, что российские войска безуспешно контратаковали в направлении Миньковки, Григорьевки, Берховки и Ивановского.

Сообщается, что 19 июля украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия вдоль фронта Авдеевка-Донецк и добились успехов. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы также проводили атаки вблизи Каменки и Куртиной Балки.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июля, показывают, что российские войска якобы незначительно продвигались северо-западнее Марьинки. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Невельского, Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки.

Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень сообщил, что российские десантно-штурмовые отряды "Шторм-Z" провели безуспешные наступательные действия между Александровкой (26 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинкой. Российский военкор утверждал, что российские силы безуспешно атаковали украинские опорные пункты под Авдеевкой.

"Южная ось"

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвигались в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что украинские войска продвигались к северу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска преуспели на направлениях Большая Новоселка-Старомайорское и установили контроль над новыми неопределенными посадками.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские десантники совершили значительное количество наступательных действий в направлении Большого Новоселка-Старомайрского. Он отметил , что российские войска теряют огненное управление в этом районе и что это вектор украинского продвижения на Бердянск.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 18 июля, что украинские силы также преуспели на линии Большая Новоселка-Урожайное.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ровно, Новодаровки и к северу от Приютного.

Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неопределенном районе в направлении Мелитополя. Маляр заявила, что украинские войска добились успеха на линии Малая Токмачка-Новопокровка.

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что украинская артиллерия поразила российские военные склады в Бурчаке (42 км юго-западнее Орехова).