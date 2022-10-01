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ВСУ захватили еще несколько единиц вражеской техники возле Святогорска (видео)

Новина українською →
Донецк, Суббота 01 октября 2022 15:29
ВСУ захватили еще несколько единиц вражеской техники возле Святогорска (видео) Фото: ВСУ захватили российский БТР и БМП возле Святогорска (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники захватили российские БМП-2 и БТР-2 на Святогорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На Святогорском направлении пограничники затрофеили БМП-2 и БТР-82. Технику немного поцарапали наши артиллеристы, но совсем скоро машины отремонтируют и поставят в строй украинские войска", - говорится в сообщении.

Справка. БТР-82 - относительно новый российский бронетранспортер представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Был принят на вооружение армии РФ в 2013 году. Этот БТР вооружен 14,5-мм пулеметом или скорострельной 30-мм пушкой 2А72. Имеется противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса, а также повышена противоминная стойкость.

Напомним, контрнаступление Сил обороны Украины на юге и востоке ознаменовалось большим количеством трофеев. Настолько, что даже по минимальным оценкам Россия выбилась в лидеры по "поставкам" тяжелой техники и оружия для украинской армии.

Ранее мы писали, украинские войска "затрофеили" редкий российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада".

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