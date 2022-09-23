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ЗСУ захопили рідкісний російський комплекс "Канонада": чим він унікальний

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Київ, П'ятниця 23 вересня 2022 14:02
ЗСУ захопили рідкісний російський комплекс "Канонада": чим він унікальний Фото: російський командно-спостережний комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська "затрофеїли" чергову техніку окупантів. На цей раз захопити вдалося рідкісний російський командно-наглядовий комплекс "Канонада".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

Фото: російський командно-наглядовий комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)

"Серед багатих трофеїв, отриманих українською армією під час звільнення окупованих територій, зустрічаються і рідкісні російські "аналоговнети", які надійшли на озброєння в останні роки. Один зі свіжих трофеїв - командно-спостережна машина 1В1003 системи управління артилерією 1В19", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про комплекс?

Комплекси автоматизованого управління вогнем (АУВ) артилерійських підрозділів 1В198 почали надходити на озброєння армії РФ, щонайменше, у 2018–2021 роках.

Простими словами, машина є бронетранспортером БТР-80, який обладнаний великою кількістю апаратури для виконання командних завдань.

Комплекси "Канонада" найбільш ефективні при керуванні вогнем та маневром артилерійського дивізіону реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-Г", але також застосовуються для самохідних артилерійських установок (САУ) "Мста-С" або РСЗВ. Максимальна дальність зв'язку по радіосередовищах - до 30 км, по провідних лініях зв'язку - до 1,5 км.

Час відкриття вогню:

  • 3-4 хвилини (за розвіданою та засіченою метою при розгортанні в бойовий порядок з ходу);
  • 40-60 секунд (при знаходженні вогневих засобів підрозділів на підготовлених вогневих позиціях).

Основні характеристики:

  • базове шасі - БТР-80;
  • повна маса машини - 13800 кг;
  • максимальна швидкість шосе - 80 км/год;
  • кількість каналів передачі даних - 4.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України затрофеїли сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1".

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