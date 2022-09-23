ЗСУ захопили рідкісний російський комплекс "Канонада": чим він унікальний

Українські війська "затрофеїли" чергову техніку окупантів. На цей раз захопити вдалося рідкісний російський командно-наглядовий комплекс "Канонада".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".
Фото: російський командно-наглядовий комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)
Комплекси автоматизованого управління вогнем (АУВ) артилерійських підрозділів 1В198 почали надходити на озброєння армії РФ, щонайменше, у 2018–2021 роках.
Простими словами, машина є бронетранспортером БТР-80, який обладнаний великою кількістю апаратури для виконання командних завдань.
Комплекси "Канонада" найбільш ефективні при керуванні вогнем та маневром артилерійського дивізіону реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-Г", але також застосовуються для самохідних артилерійських установок (САУ) "Мста-С" або РСЗВ. Максимальна дальність зв'язку по радіосередовищах - до 30 км, по провідних лініях зв'язку - до 1,5 км.
Основні характеристики:
Нагадаємо, раніше Збройні сили України затрофеїли сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1".
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