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ВСУ захватили редкий российский комплекс "Канонада": чем он уникален

Фото: российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска "затрофеили" очередную технику оккупантов. На этот раз захватить удалось редкий российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

Фото: российский командно-наблюдательный комплекс "Канонада" (facebook.com/okPivden)

Что известно о комплексе?

Комплексы автоматизированного управления огнем (АУВ) артиллерийских подразделений 1В198 начали поступать на вооружение армии РФ, по меньшей мере, в 2018–2021 годах.

Простыми словами, машина представляет из себя бронетранспортер БТР-80, оборудованный большим количеством аппаратуры для выполнения командных задач.

Комплексы "Канонада" наиболее эффективны при управлении огнем и маневром артиллерийского дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", но также применяются для самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" или РСЗО. Максимальная дальность связи по радиосредам - до 30 км, по ведущим линиям связи - до 1,5 км.

Основные характеристики:

  • базовое шасси - БТР-80;

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины затрофеили современную вражескую переносную станцию ​​наземной разведки "Кредо-М1".

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