ЗСУ захопили чергову САУ росіян: відео з трофейною технікою

"Трофейна російська 152-мм САУ "Гіацинт-С" у Херсонській області. Якщо ми не помиляємось, то є всього чотири такі трофейні САУ, це має бути п'ята", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про цю установку?

"Гіацинт" є радянською розробкою, призначеною для придушення та знищення засобів ядерного нападу, ураження органів управління, тилів, живої сили та бойової техніки у місцях зосередження та опорних пунктів.

Техніка обладнана 152-мм гарматою, що має максимальну скорострільність 5-6 пострілів за хвилину.