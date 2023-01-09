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ЗСУ захопили чергову САУ росіян: відео з трофейною технікою

Фото: ЗСУ захопили чергову САУ росіян (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські воїни захопили російську самоходну артилерійську установку "Гіацинт-С" у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратигічних комунікацій ЗСУ.

"Трофейна російська 152-мм САУ "Гіацинт-С" у Херсонській області. Якщо ми не помиляємось, то є всього чотири такі трофейні САУ, це має бути п'ята", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про цю установку?

"Гіацинт" є радянською розробкою, призначеною для придушення та знищення засобів ядерного нападу, ураження органів управління, тилів, живої сили та бойової техніки у місцях зосередження та опорних пунктів.

Техніка обладнана 152-мм гарматою, що має максимальну скорострільність 5-6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройним силам України, напевно, вперше вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300.

Також повідомлялося, що українські військові під час наступальних операцій захопили найновіший російський танк Т-90М "Прорив".

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