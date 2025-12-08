UA

У ЗСУ з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів: що відомо про IT-вертикаль Міноборони

Фото: Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Збройних силах України планують сформувати повноцінну армійську IT-вертикаль, яка охопить усі рівні від Міністерства оборони та Генерального штабу до кожного батальйону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на полях Defence Digital Forum.

За його словами, ключовим елементом нової системи стануть понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які мають працювати синхронно та впроваджувати цифрову культуру в кожному підрозділі. Частина таких фахівців уже працює на місцях, і їх об’єднають у єдину мережу.

"Важливо, щоб діджиталізація у війську стала тотальною - від Міністерства і Генштабу до кожного батальйону. Такі люди забезпечать більшу швидкість і результативність цифровізації нашого війська", - наголосив Шмигаль.

Деталі ініціативи також пояснила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук. Вона зазначила, що нинішніх десятків цифрових систем у війську недостатньо, а для масштабування потрібна окрема вертикаль із фахівців, які вміють працювати з сучасними технологіями.

"Ми хочемо, щоб посади цифрових офіцерів з'явилися в кожному підрозділі, починаючи від батальйону, в бригаді, в корпусі, в оперативному командуванні, в кожному командуванні, а також в кожному управлінні Генерального штабу і в кожному управлінні Міністерства оборони", - сказала Ферчук.

Вона додала, що до підрозділів планують направити приблизно 7 тисяч цифрових офіцерів, і їхній правильний добір буде залежати від командирів. Кандидати мають мати відповідні IT-знання та експертизу, адже призначення випадкових людей "просто зведе реформу нанівець".

Водночас, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, які завдання виконуватимуть ціфрові офіцери.

Завдання цифрових офіцерів:

  • впроваджувати системи в підрозділах;
  • збирати та надавати зворотний звʼязок;
  • розуміти реальні потреби;
  • стати замовниками та архітекторами рішень;
  • формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії.  Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових," - пише він.

Раніше ми писали про те, що Міноборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Наразі отримати відстрочку від мобілізації онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

