В ВСУ появятся более 7 тысяч цифровых офицеров: что известно об IT-вертикали Минобороны

По его словам, ключевым элементом новой системы станут более 7 тысяч цифровых офицеров, которые должны работать синхронно и внедрять цифровую культуру в каждом подразделении. Часть таких специалистов уже работает на местах, и их объединят в единую сеть.

"Важно, чтобы диджитализация в армии стала тотальной - от Министерства и Генштаба до каждого батальона. Такие люди обеспечат большую скорость и результативность цифровизации нашего войска", - подчеркнул Шмыгаль.

Детали инициативы также объяснила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук. Она отметила, что нынешних десятков цифровых систем в армии недостаточно, а для масштабирования нужна отдельная вертикаль из специалистов, которые умеют работать с современными технологиями.

"Мы хотим, чтобы должности цифровых офицеров появились в каждом подразделении, начиная от батальона, в бригаде, в корпусе, в оперативном командовании, в каждом командовании, а также в каждом управлении Генерального штаба и в каждом управлении Министерства обороны", - сказала Ферчук.

Она добавила, что в подразделения планируют направить примерно 7 тысяч цифровых офицеров, и их правильный отбор будет зависеть от командиров. Кандидаты должны иметь соответствующие IT-знания и экспертизу, ведь назначение случайных людей "просто сведет реформу на нет".

В то же время, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, какие задачи будут выполнять цифровые офицеры.

Задача цифровых офицеров:

внедрять системы в подразделениях;

собирать и предоставлять обратную связь;

понимать реальные потребности;

стать заказчиками и архитекторами решений;

формировать ІТ-культуру в Силах обороны.

"Благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии, эффективнее внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных", - пишет он.