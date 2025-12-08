RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ВСУ появятся более 7 тысяч цифровых офицеров: что известно об IT-вертикали Минобороны

Фото: Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Вооруженных силах Украины планируют сформировать полноценную армейскую IT-вертикаль, которая охватит все уровни от Министерства обороны и Генерального штаба до каждого батальона.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на полях Defence Digital Forum.

По его словам, ключевым элементом новой системы станут более 7 тысяч цифровых офицеров, которые должны работать синхронно и внедрять цифровую культуру в каждом подразделении. Часть таких специалистов уже работает на местах, и их объединят в единую сеть.

"Важно, чтобы диджитализация в армии стала тотальной - от Министерства и Генштаба до каждого батальона. Такие люди обеспечат большую скорость и результативность цифровизации нашего войска", - подчеркнул Шмыгаль.

Детали инициативы также объяснила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук. Она отметила, что нынешних десятков цифровых систем в армии недостаточно, а для масштабирования нужна отдельная вертикаль из специалистов, которые умеют работать с современными технологиями.

"Мы хотим, чтобы должности цифровых офицеров появились в каждом подразделении, начиная от батальона, в бригаде, в корпусе, в оперативном командовании, в каждом командовании, а также в каждом управлении Генерального штаба и в каждом управлении Министерства обороны", - сказала Ферчук.

Она добавила, что в подразделения планируют направить примерно 7 тысяч цифровых офицеров, и их правильный отбор будет зависеть от командиров. Кандидаты должны иметь соответствующие IT-знания и экспертизу, ведь назначение случайных людей "просто сведет реформу на нет".

В то же время, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, какие задачи будут выполнять цифровые офицеры.

Задача цифровых офицеров:

  • внедрять системы в подразделениях;
  • собирать и предоставлять обратную связь;
  • понимать реальные потребности;
  • стать заказчиками и архитекторами решений;
  • формировать ІТ-культуру в Силах обороны.

"Благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии, эффективнее внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных", - пишет он.

 

Ранее мы писали о том, что Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Сейчас получить отсрочку от мобилизации онлайн могут отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальВооруженные силы Украины