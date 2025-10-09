ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В ЗСУ з'явиться ще один рід сил. Рада підтримала законопроект

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 12:12
В ЗСУ з'явиться ще один рід сил. Рада підтримала законопроект Фото: за рішення проголосувли 255 народних депутатів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №12349, який передбачає створення Кіберсил у Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту в Telegram.

Відомо, що "за" проголосували 255 нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект про створення Кіберсил

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що передбачено створення військової та технічної організаційної структури у складі ЗСУ за стандартами НАТО, яка відповідатиме за кібероборону України, захист її суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі.

Завдання Кіберсил

Першочерговим завданням Кіберсил України буде підготовка та проведення військових заходів з кібероборони держави, захист суверенітету та недоторканості України в кіберпросторі або з його використанням.

Зазначимо, що кібервійська існують у понад 40 країнах світу і це є частиною глобального тренду у зміцненні кібероборони.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, в рамках діяльності Кіберсил передбачається військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Важливо, що Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.

РБК-Україна писало про розгляд Верховною Радою законопроекту про Кіберсили 7 жовтня, про що повідомляв Генштаб України.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ЗСУ триває реорганізація для підвищення ефективності.

