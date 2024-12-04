У ЗСУ з'явиться нова посада: що входить в обов’язки уповноваженого із закупівель

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони запроваджує єдині технічні специфікації для майна продовольчої служби Збройних сил України. Це рішення уніфікує вимоги до обладнання, що закуповується для армії.

Також ми розповідали про чотирьох посадовців Дніпровської міської ради, яких підозрюють у розкраданні понад 10,5 мільйона гривень, виділених на закупівлі для військових. За даними слідства, кошти були спрямовані на реалізацію програми підтримки територіальної оборони Дніпра на 2022–2026 роки. Проте підозрювані закуповували обладнання, зокрема окуляри нічного бачення, тепловізори, меблі та генератори, за завищеними цінами. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

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