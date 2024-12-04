В ВСУ появится новая должность: какие обязанности у уполномоченного по закупкам

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появится новая должность – уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг. Такие специалисты появятся в каждой бригаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.
Глава Минобороны сообщил, что подписал соответствующий приказ. Таким образом, планируют реформировать систему закупок ВСУ. Эти специалисты будут отвечать за весь процесс закупок, включая:
"Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных потребностей воинов", – отмечает министр.
Одной из ключевых задач является устранение конфликта интересов. Планируется, что введение новой должности позволит разграничить боевые обязанности военных и организацию закупок, что будет способствовать повышению эффективности обороноспособности страны.
Цель инициативы – обеспечить украинских военных всем необходимым для борьбы с российской агрессией. Введение новой должности должно стать частью системных изменений, направленных на укрепление Вооруженных сил Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны вводит единые технические спецификации для имущества продовольственной службы Вооруженных Сил Украины. Это решение унифицирует требования к закупаемому для армии оборудованию.
Также мы рассказывали о четырех чиновниках Днепровского городского совета, подозреваемых в хищении более 10,5 миллиона гривен, выделенных на закупки для военных. По данным следствия, средства были направлены на реализацию программы поддержки территориальной обороны Днепра на 2022-2026 годы. Однако подозреваемые закупали оборудование, в том числе очки ночного видения, тепловизоры, мебель и генераторы, по завышенным ценам. Обвинительный акт уже направлен в суд.
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