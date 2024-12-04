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В ВСУ появится новая должность: какие обязанности у уполномоченного по закупкам

Украина, Киев, Среда 04 декабря 2024 20:58
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В ВСУ появится новая должность: какие обязанности у уполномоченного по закупкам Фото: Новая должность в ВСУ (НГУ)
Автор: Татьяна Веремеева

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появится новая должность – уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг. Такие специалисты появятся в каждой бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Глава Минобороны сообщил, что подписал соответствующий приказ. Таким образом, планируют реформировать систему закупок ВСУ. Эти специалисты будут отвечать за весь процесс закупок, включая:

  • планирование и организацию закупок
  • подготовку тендерной документации
  • анализ рынка
  • поиск поставщиков
  • отбор и оценку предложений

"Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных потребностей воинов", – отмечает министр.

Одной из ключевых задач является устранение конфликта интересов. Планируется, что введение новой должности позволит разграничить боевые обязанности военных и организацию закупок, что будет способствовать повышению эффективности обороноспособности страны.

Цель инициативы – обеспечить украинских военных всем необходимым для борьбы с российской агрессией. Введение новой должности должно стать частью системных изменений, направленных на укрепление Вооруженных сил Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны вводит единые технические спецификации для имущества продовольственной службы Вооруженных Сил Украины. Это решение унифицирует требования к закупаемому для армии оборудованию.

Также мы рассказывали о четырех чиновниках Днепровского городского совета, подозреваемых в хищении более 10,5 миллиона гривен, выделенных на закупки для военных. По данным следствия, средства были направлены на реализацию программы поддержки территориальной обороны Днепра на 2022-2026 годы. Однако подозреваемые закупали оборудование, в том числе очки ночного видения, тепловизоры, мебель и генераторы, по завышенным ценам. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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