В ВСУ появится новая должность: какие обязанности у уполномоченного по закупкам

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появится новая должность – уполномоченный по закупкам товаров, работ и услуг. Такие специалисты появятся в каждой бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Глава Минобороны сообщил, что подписал соответствующий приказ. Таким образом, планируют реформировать систему закупок ВСУ. Эти специалисты будут отвечать за весь процесс закупок, включая:

планирование и организацию закупок

подготовку тендерной документации

анализ рынка

поиск поставщиков

отбор и оценку предложений

"Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных потребностей воинов", – отмечает министр.

Одной из ключевых задач является устранение конфликта интересов. Планируется, что введение новой должности позволит разграничить боевые обязанности военных и организацию закупок, что будет способствовать повышению эффективности обороноспособности страны.

Цель инициативы – обеспечить украинских военных всем необходимым для борьбы с российской агрессией. Введение новой должности должно стать частью системных изменений, направленных на укрепление Вооруженных сил Украины.