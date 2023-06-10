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ЗСУ, ймовірно, уразили штаб росіян на Арабатській косі, який відвідував Путін

Фото: ЗСУ, йовірно, атакували штаб російської армії (facebook com easternforce)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України, ймовірно, уразили штаб російської окупаційної армії, який розташовувався на Арабатській косі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINT-аналітиків.

Під час свого квітневого візиту на тимчасово окуповану територію України, російський диктатор Володимир Путін, начебто, відвідував штаб російської армії “Дніпро”.

Аналітики зазначають, що виходячи з геолокації українські військові вдарили саме в цей штаб:

Ймовірно, удару було завдано ракетами Storm Shadow.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що ЗСУ знищили групу російських військових на Арабатській Стрілці у Генічеському районі. Удар прийшовся просто по їдальні окупантів.

За його інформацією кількість ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж кількість "швидких", які не встигали їх вивозити.

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Війна Росії проти УкраїниВибухштаб окупантівВСУ