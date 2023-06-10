ВСУ, вероятно, поразили штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин

Во время апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, российский диктатор Владимир Путин, якобы, посещал штаб российской армии "Днепр".

Аналитики отмечают, что исходя из геолокации украинские военные ударили именно в этот штаб:

Вероятно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что ВСУ уничтожили группу российских военных на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Удар пришелся прямо по столовой оккупантов.

По его информации, количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевали их вывозить.