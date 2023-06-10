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ВСУ, вероятно, поразили штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин

Фото: ВСУ, вероятно, атаковали штаб российской армии (facebook com easternforce)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины, вероятно, поразили штаб российской оккупационной армии, который располагался на Арабатской косе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT- аналитиков.

Во время апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, российский диктатор Владимир Путин, якобы, посещал штаб российской армии "Днепр".

Аналитики отмечают, что исходя из геолокации украинские военные ударили именно в этот штаб:

Вероятно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что ВСУ уничтожили группу российских военных на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Удар пришелся прямо по столовой оккупантов.

По его информации, количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевали их вывозить.

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