ВСУ, вероятно, поразили штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин

Вооруженные силы Украины, вероятно, поразили штаб российской оккупационной армии, который располагался на Арабатской косе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT- аналитиков.
Во время апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, российский диктатор Владимир Путин, якобы, посещал штаб российской армии "Днепр".
Аналитики отмечают, что исходя из геолокации украинские военные ударили именно в этот штаб:
Вероятно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что ВСУ уничтожили группу российских военных на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Удар пришелся прямо по столовой оккупантов.
По его информации, количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевали их вывозить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.