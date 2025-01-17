ЗСУ взяли штурмом позицію РФ в районі Курахового та полонили окупантів (відео)

"Після тривалої атаки дронів, що змусила окупантів засісти в бліндажі, висунулась штурмова група 79-ки. Їх завдання - непомітно для ворога пробратись до "нори" з окупантами", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, ворожий бліндаж, як і планувалось, став їхньою ж пасткою. Заблоковані окупанти не мали вибору: аби загинути від вогню десантників, або скласти зброю.

"Після коротких вагань загарбники обрали друге", - констатували в ДШВ ЗСУ.