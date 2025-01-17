ВСУ взяли штурмом позицию РФ в районе Курахово и пленили оккупантов (видео)

"После длительной атаки дронов, которая заставила оккупантов засесть в блиндаже, выдвинулась штурмовая группа 79-ки. Их задача - незаметно для врага пробраться к "норе" с оккупантами", - говорится в сообщении.

По данным военных, вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: чтобы погибнуть от огня десантников, или сложить оружие.

"После коротких колебаний захватчики выбрали второе", - констатировали в ДШВ ВСУ.