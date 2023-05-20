ЗСУ взяли в полон найманця приватної армії Шойгу: що він розповів

Полонений окупант розповів, що в ПВК потрапив після отримання повістки. Спочатку його відправили під Санкт-Петербуг, але жодного навчання там не проходили, а лише отримали форму.

Після цього окупантів перекинули під Бєлгород, звідки відвезли на окупований Донбас нібито з "гуманітарною місією". За словами полоненого, їм сказали, що вони в ПВК, яка входить до складу Міноборони РФ.

"Нам сказали, що це від Міністерства оборони, що це одна ланка. Нам казали ПВК, нам не казали, що ми будемо воювати, нам сказали, що ми повернемось додому через півроку, а не як мобілізовані після завершення спецоперації", - розповів окупант.

Спочатку він з іншими бійцями ПВК перебував в окупованій Амвросіївці, де допомагав встановлювати наметовий табір. Однак пізніше їх перекинули на позиції, фактично кинувши напризволяще.

Як розповідає окупант, на позиціях він пробув дві ночі та пів дня, постійно перебуваючи під обстрілами, а зв'язку з командуванням не було. Після цього він і здався в полон.

Приватна армія Шойгу

Між керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним і керівництвом МО РФ виник конфлікт, після того, як міністерство заборонила Пригожину набирати в'язнів до своєї "армії". Водночас цим стало займатися російське Міністерство оборони під прикриттям приватної військової компанії, яку безпосередньо пов’язують із міністром оборони.

Російський диктатор Володимир Путін під час цієї суперечки все ж обрав сторону Шойгу, залишивши Пригожина осторонь від легкого способу вербування найманців.

Днями засновник російської ПВК "Вагнера" визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, та звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій.

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