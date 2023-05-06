Путін став на бік Міноборони в конфлікті Пригожина з Шойгу, - WP

З огляду на злиті секретні документи США, російський диктатор Володимир Путін став на бік Міноборони в конфлікті Пригожина з Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Після різких нападок Пригожина на керівництво міністерства оборони РФ, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти нього.

Однак міноборони не хотіло боротися з Пригожиним, планувалось "знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним".

За даними видання, Пригожин просив Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях (після того, як міноборони заборонило йому це робити - ред.), навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.

Проте у злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самому розв'язувати ці питання з міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

Нагадаємо, на фоні того, що ПВК "Вагнера"не може захопити Бахмут, Пригожин заявив про так званий "вихід" з міста.

Детальніше про те, як реагують в ГУР МО та ЗСУ на заяви Пригожина - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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