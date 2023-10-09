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ЗСУ взяли в полон командира ворожого добровольчого батальйону "Алга" (відео)

Бахмутський район, Понеділок 09 жовтня 2023 18:02
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ЗСУ взяли в полон командира ворожого добровольчого батальйону "Алга" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України взяли в полон командира російського добровольчого батальйону "Алга" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 окрему штурмову бригаду ЗСУ.

Зазначається, що це вдалося здійснити внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку.

"Тепер він - один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", - йдеться у повідомленні.

Ворожий майор сказав бійцям ЗСУ, що окупанти зазнали значних втрат на цьому напрямі.

Полонені росіяни

Раніше у ГУР розповідали, що завдяки успішним діям ЗСУ щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів.

До того ж, після того, як російський пілот перегнав до України вертоліт Мі-8, кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.

Також нагадаємо, що нещодавно українська розвідка провела спецоперацію "Бариня", в ході якої завербували російського кадрового військового. Він вивів ще 11 загарбників, які теж захотіли здатися у полон.

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