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ВСУ взяли в плен командира вражеского добровольческого батальона "Алга" (видео)

Бахмутский район, Понедельник 09 октября 2023 18:02
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ВСУ взяли в плен командира вражеского добровольческого батальона "Алга" (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины взяли в плен командира российского добровольческого батальона "Алга" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Отмечается, что это удалось осуществить в результате уникальной операции на Бахмутском направлении.

"Теперь он - один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", - говорится в сообщении.

Вражеский майор сказал бойцам ВСУ, что оккупанты понесли значительные потери на этом направлении.

Пленные россияне

Ранее в ГУР рассказывали, что благодаря успешным действиям ВСУ каждый день в украинский плен попадают десятки российских солдат и офицеров.

К тому же, после того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%.

Также напомним, что недавно украинская разведка провела спецоперацию "Барыня", в ходе которой завербовали российского кадрового военного. Он вывел еще 11 захватчиков, тоже захотевших сдаться в плен.

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