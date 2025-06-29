ЗСУ взяли в полон двох камерунців, які воювали на боці РФ: що відомо

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли Росія вербує на війну проти України громадян інших країн, і які потім опиняються в українському полоні.

Так, наприклад, лише кілька днів тому ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який провів у складі російської армії. Ним виявився 24-річний Ван Ву.

Детальніше про цю історію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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