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ЗСУ взяли в полон двох камерунців, які воювали на боці РФ: що відомо

Фото: один із камерунців, якого взяли в полон (скриншот)
Автор: Едуард Ткач

Військові ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України на боці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 20-го окремого полку безпілотних систем.

Згідно відео, полонених камерунців звуть Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк. Вони переконують, що прямували до Росії "робити шампунь" та "лікувати зуби".

Однак в аеропорту Москви їх зустріли "не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок".

 

Обидва чоловіки розуміли, для чого їх наймають і надягають форму, але всеодно підписали контракт. У якості винагороди їм пообіцяли 1 млн 100 тисяч рублів, що значне менше, ніж РФ пропонує своїм громадянам. Водночас для Камеруну - це пристойні гроші.

"Африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр - першим стрілецьким та першим механізованим. Вони погодилися дати інтервʼю медіакоманді 20 полку К-2", - уточнили військові.

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли Росія вербує на війну проти України громадян інших країн, і які потім опиняються в українському полоні.

Так, наприклад, лише кілька днів тому ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який провів у складі російської армії. Ним виявився 24-річний Ван Ву.

Детальніше про цю історію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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