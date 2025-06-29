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ВСУ взяли в плен двух камерунцев, которые воевали на стороне РФ: что известно

Фото: один из камерунцев, которого взяли в плен (скриншот)
Автор: Эдуард Ткач

Военные ВСУ на Северском направлении взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 20-го отдельного полка беспилотных систем.

Согласно видео, пленных камерунцев зовут Метугена Унана-на Жан Пафе и Анатоль Франк. Они убеждают, что направлялись в Россию "делать шампунь" и "лечить зубы".

Однако в аэропорту Москвы их встретили "не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ваньок".

 

Оба мужчины понимали, для чего их нанимают и надевают форму, но все равно подписали контракт. В качестве вознаграждения им пообещали 1 млн 100 тысяч рублей, что значительно меньше, чем РФ предлагает своим гражданам. В то же время для Камеруна - это приличные деньги.

"Африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр - первым стрелковым и первым механизированным. Они согласились дать интервью медиакоманде 20 полка К-2", - уточнили военные.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда Россия вербует на войну против Украины граждан других стран, и которые потом оказываются в украинском плену.

Так, например, всего несколько дней назад ВСУ взяли в плен ещё одного гражданина Китая, который провел в составе российской армии. Им оказался 24-летний Ван Ву.

Подробнее об этой истории - читайте в материале РБК-Украина.

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