ВСУ взяли в плен двух камерунцев, которые воевали на стороне РФ: что известно

Согласно видео, пленных камерунцев зовут Метугена Унана-на Жан Пафе и Анатоль Франк. Они убеждают, что направлялись в Россию "делать шампунь" и "лечить зубы".

Однако в аэропорту Москвы их встретили "не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ваньок".

Оба мужчины понимали, для чего их нанимают и надевают форму, но все равно подписали контракт. В качестве вознаграждения им пообещали 1 млн 100 тысяч рублей, что значительно меньше, чем РФ предлагает своим гражданам. В то же время для Камеруна - это приличные деньги.

"Африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр - первым стрелковым и первым механизированным. Они согласились дать интервью медиакоманде 20 полка К-2", - уточнили военные.