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ЗСУ знищили більше 394 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 10 лютого 2024 10:43
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ЗСУ знищили більше 394 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: Генштаб оновив втрати РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 лютого, українські військові ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 394 270 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 6394 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 11942 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 9459 (+24) од.;
  • РСЗВ - 981 (+0) од.;
  • засоби ППО - 666 (+0) од.;
  • літаків - 332 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7235 (+26) од.;
  • крилаті ракети - 1881 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 24 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12579 (+28) од.;
  • спеціальна техніка - 1512 (+3) од.

ЗСУ знищили більше 394 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 10.02 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 9 лютого, наші воїни відбили 22 атаки противника на Бахмутському напрямку. Також Сили оборони утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулись на захід від Горлівки. Ворог тим часом просунувся у північній Авдіївці та продовжив позиційні бої у цьому районі.

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