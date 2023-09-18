ЗСУ вже звільнили 260 кв. км на основному напрямку наступу, - Маляр

"Наш основний напрямок наступу - це південь. І на півдні у нас так само були просування вперед минулого тижня. Зокрема, йдеться про Мелітопольський напрямок. Але по всьому півдню ворог знаходиться в обороні. І Запорізький та Херсонський напрямок - це там, де ворог захищається", - сказала вона.

За її словами, Збройні сили України дуже впевнено знищують оборонний потенціал ворога. "Тобто їм (окупантам - ред.) захищатися дуже складно", - додала чиновниця.

"На що спроможний ворог? Їм вдається обстрілювати. Тому що у них багато зброї, перевага по озброєнню. І вони обстрілюють Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області. І активно використовують "Ланцети", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що ЗСУ відбивають атаки ворога в районі Новодарівки, Новомихайлівки та Новоданилівки Запорізької області.

Але по Мелітопольському напрямку ЗСУ вдається просуватися. Там було звільнено Роботине. "Так от довкола, або як військові кажуть в районі Роботиного, це південніше і східніше цього населеного пункту ми мали успіхи", - додала вона.

Маляр повідомила, що протягом минулого тижня на південному напрямку Збройним силам вдалося звільнити 5,2 км. "А загалом за час наступальних дій там звільнено вже більше ніж 260 кв. км", - сказала вона.

Контрнаступ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. За цей час вдалося звільнити близько десяти населених пунктів на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом може завершити ще до настання зими.

Окрім того, Збройні сили України за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території на Бахмутському напрямі. Зокрема, минулого тижня українським бійцям вдалося деокупувати Андріївку та Кліщіївку.