ЗСУ звільнили вже 11 населених пунктів у Луганській області, - Гайдай

Збройні сили України звільнили від російських окупантів у Луганській області вже 11 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Просування ЗСУ не таке стрімке, як в інших сферах. Російські окупаційні війська, на жаль, встигли потужно підготуватися, вони постійно стягують резерви, техніку, будують оборонні споруди. І мінують усі навколо", - пояснив очільник області.

За його словами, деокуповані населені пункти - це невеликі села. Проте Гайдай запевняє, що сам факт старту деокупації Луганської області є величезним досягненням.

"Місцеві вже часто чують вибухи. Тобто лінія фронту наближається поступово", - заявив очільник ОВА.

Також Гайдай повідомив, що у прифронтових селах окупанти виганяють місцевих жителів із їхніх будинків і розміщуються там.