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ЗСУ звільнили вже 11 населених пунктів у Луганській області, - Гайдай

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Україна, Субота 12 листопада 2022 15:59
ЗСУ звільнили вже 11 населених пунктів у Луганській області, - Гайдай Фото: ЗСУ вже звільнили 11 населених пунктів у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України звільнили від російських окупантів у Луганській області вже 11 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Просування ЗСУ не таке стрімке, як в інших сферах. Російські окупаційні війська, на жаль, встигли потужно підготуватися, вони постійно стягують резерви, техніку, будують оборонні споруди. І мінують усі навколо", - пояснив очільник області.

За його словами, деокуповані населені пункти - це невеликі села. Проте Гайдай запевняє, що сам факт старту деокупації Луганської області є величезним досягненням.

"Місцеві вже часто чують вибухи. Тобто лінія фронту наближається поступово", - заявив очільник ОВА.

Також Гайдай повідомив, що у прифронтових селах окупанти виганяють місцевих жителів із їхніх будинків і розміщуються там.

Нагадаємо, що Збройні сили України на 31 жовтня 2022 року звільнили 9 населених пунктів Луганської області.

Окремо Гайдай повідомляв, що звільнення та зачистка населених пунктів не означають, що до них можна повертатись.

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