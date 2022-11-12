ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов в Луганской области уже 11 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Продвижение ВСУ не так стремительно, как в других сферах. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг", - пояснил глава области.

По его словам, деоккупированные населенные пункты - это небольшие села. Однако Гайдай уверяет, что сам факт старта деоккупации Луганской области является огромным достижением.

"Местные уже часто слышат взрывы. То есть линия фронта приближается постепенно", - заявил глава ОВА.

Также Гайдай сообщил, что в прифронтовых селах оккупанты выгоняют местных жителей из их домов и размещаются там.