ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії

Українські захисники за останню добу знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що росіяни хочуть першочергового захопити Донбас, а потім окупувати всю Запорізьку область.
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