ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 84 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 20 ноября ориентировочно составили:
Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что россияне хотят первоочередного захватить Донбасс, а затем оккупировать всю Запорожскую область.
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